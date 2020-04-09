В России каждый день растет число заразившихся коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом растет в России ежедневно. Так, по данным на 6 апреля было зафиксировано 1154 случая, на 7 апреля - 1175, на 8 апреля - 1459. В Москве за эти дни было зарегистрировано 1154, 1175 и 1459 заболевших соответственно.
Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», инкубационный период заболевания составляет 14 дней. То есть выявленные на данный момент пациенты заразились коронавирусом не позднее 23, 24 и 25 марта. После первого обращения главы государства Владимира Путина, которое состоялось 25 марта, было зарегистрировано массовое увеличение числа покупателей в торговых центрах. Прирост заболеваемости увеличился в связи с этим на 29,85%.
Сведения о заболевших 28 и 29 марта, когда россияне массово отправились на пикники, будут известны 13 и 14 апреля. А вот 15 апреля статистика может снизиться, потому что именно в этот день будет видны результаты начала режима самоизоляции, объявленного в Москве 29 марта.
Рост числа заболевших также может отмечаться в связи с анонсированным сегодня решением Клинического комитета отталкиваться при диагностике не от результатов теста, а от клинической картины, в частности, выявленной компьютерной томографией легких.