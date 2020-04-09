В России каждый день растет число заразившихся коронавирусом

Как сообщает телеграм-канал «Мейстер», инкубационный период заболевания составляет 14 дней. То есть выявленные на данный момент пациенты заразились коронавирусом не позднее 23, 24 и 25 марта. После первого обращения главы государства Владимира Путина, которое состоялось 25 марта, было зарегистрировано массовое увеличение числа покупателей в торговых центрах. Прирост заболеваемости увеличился в связи с этим на 29,85%.

Сведения о заболевших 28 и 29 марта, когда россияне массово отправились на пикники, будут известны 13 и 14 апреля. А вот 15 апреля статистика может снизиться, потому что именно в этот день будет видны результаты начала режима самоизоляции, объявленного в Москве 29 марта.