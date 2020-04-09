В Свердловской области с некоторых городов могут снять режим полной самоизоляции

По результатам совещания, предприятия, попавшие в список, несмотря на карантин, смогут вернуться к своей трудовой деятельности. Данные решения будут приняты сегодня, на первом совещании, на основании справок, поданных в правительство главами муниципальных образований.

В документе обосновывается причина запуска того или иного предприятия, указывается количество работников и другие вопросы. Отдельно оценивается запуск МУПов и ГУПов,сообщают в правительстве региона.

Обработка всех направленных заявок поручена специалистам министерства экономики и территориального развития Свердловской области. Руководители процесса — министр экономики Денис Мамонтов, и Олег Чемезов, заместитель губернатора региона. Кроме того, рассматривается вариант снятия режима полной самоизоляции с некоторых городов. Решение будет приниматься исходя из эпидситуации.

Напомним, что по распоряжению президента Владимира Путина карантин и связанные с ним выходные дни продлены до 30 апреля. Однако властям регионов было разрешено действовать по обстоятельствам и в случае необходимости самостоятельно принимать решения об изменении сроков карантина.