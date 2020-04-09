В Свердловской области ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции для юрлиц

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели законопроект о введении штрафов для нарушителей режима самоизоляции сразу в трех чтениях. В ходе рассмотрения проекта было решено ужесточить ответственность для юридических лиц.

Так, было предложено установить штрафы в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. При этом, изначально предполагалось, что эта сумма составит 200-500 тысяч рублей. Депутаты данную поправку поддержали.

Для граждан сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей.

Отмечается, что закон вступит в силу со следующего дня после его официального опубликования.

На сегодняшний день в Свердловской области объявлен режим самоизоляции граждан. Он продлится до 20 апреля. Однако в некоторых городах региона этот режим может быть снят. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области, по последним данным, составляет 59 человек.