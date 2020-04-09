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#300лет
В Свердловской области ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции для юрлиц
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Свердловской области ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции для юрлиц

Сегодня, 21:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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