Житель села на Урале передал раритетный автомобиль медработникам
Сегодня, 10:24ОбществоФото: Сысертская ГКБ
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В селе Патруши Свердловской области местный житель передал медработникам ГАЗ-12Б 1959 года выпуска, сообщает Сысертская ГКБ.
Сюжеты: Коронавирус
Машина находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что автомобилю 60 лет, транспортное средство на ходу и поможет медикам оперативнее приезжать на вызовы во время пандемии коронавируса.
Машину уже начали использовать, так, один из медиков посещает на ней пациентов, находящихся дома на самоизоляции после возвращения из-за границы.
Напомним, ранее муниципалитеты передали автомобили волонтерам, для того, чтобы те могли привозить продукты пенсионерам.
Карта распространения коронавируса в России
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