Житель села на Урале передал раритетный автомобиль медработникам

Машина находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что автомобилю 60 лет, транспортное средство на ходу и поможет медикам оперативнее приезжать на вызовы во время пандемии коронавируса.

Машину уже начали использовать, так, один из медиков посещает на ней пациентов, находящихся дома на самоизоляции после возвращения из-за границы.

Напомним, ранее муниципалитеты передали автомобили волонтерам, для того, чтобы те могли привозить продукты пенсионерам.