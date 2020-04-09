Житель Свердловской области накопил 1,6 миллиона рублей долга по штрафам ГИБДД
Сегодня, 13:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области водитель накопил долг по 123 штрафам от ГИБДД в общей сложности на сумму 1,6 миллиона рублей, сообщает УФССП по региону.
В адрес мужчины были направлены постановления о возбуждении исполнительных производств. Однако должник не спешил оплачивать штрафы.
Тогда было принято решение о принудительном взыскании. На банковские счета должника был наложен арест. Путем списания денежных средств со счетов, удалось погасить задолженность в полном объеме.
Напомним, в феврале жительница Екатеринбурга лишилась автомобиля марки «Ауди» из-за долга в два миллиона рублей. Транспортное средство было арестовано и в случае непогашения долга будет реализовано на торгах.
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