Житель Свердловской области накопил 1,6 миллиона рублей долга по штрафам ГИБДД

В адрес мужчины были направлены постановления о возбуждении исполнительных производств. Однако должник не спешил оплачивать штрафы.

Тогда было принято решение о принудительном взыскании. На банковские счета должника был наложен арест. Путем списания денежных средств со счетов, удалось погасить задолженность в полном объеме.