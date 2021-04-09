7 млн выделено на замену электросетей в Первоуральске и его окрестностях

7 млн выделено на замену электросетей в Первоуральске и его окрестностях
Сегодня, 13:49ОбществоФото: Евгения Гаева
Километры электросетей заменят в Первоуральске и окрестностях. На реконструкцию воздушных линий планируют потратить свыше 7 миллионов рублей.

Работу на трансформаторных подстанциях, замену воздушных линий, распределительных сетей, а также опор продолжат свердловские энергетики в Первоуральском городском округе.

В данный момент в Первоуральске реконструируют воздушную линию 6 кВ на улице Урицкого, а в поселке Прогресс — линию, питающую большую часть поселка.

Заменят 700 метров ЛЭП в Новоуткинске, 1 километр распределительных сетей в поселке Самстрой.

Мы продолжим модернизировать электросетевую инфраструктуру в районе Шайтанка. Будет реконструировано 2,9 километра воздушной линии электропередачи на улице 3 Интернационала,рассказал главный инженер городского филиала Максим Калегин.

На эти работы потратят свыше 4,6 миллиона рублей.

Работы на сетях в этом районе энергетики начали в прошлом году, на них было направлено 8,6 миллиона рублей, отметили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Энергетики пообещали, что после замены энергообъектов, качество и надежность электроснабжения значительно повысятся для трех тысяч жителей Первоуральского ГО .

Напомним, в ноябре 2020 года Нижнему Тагилу на модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Свердловская областьобществопервоуральский городской округэлектросети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы