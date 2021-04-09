«Аллея династий» появится в Нижнем Тагиле

Она будет создана в рамках мероприятий, посвященных Международному дню цирка, который празднуется 17 апреля.
К этому празднику по всем циркам России проходят мероприятия. Одно из них — «Пора династий». Все мы шествуем династии цирка, но у нас, как известно, династии не только в цирке, но и в городе. Мы решили о них рассказать, рассказывает Александра.
По ее словам, на аллее будет рассказываться о 10 династиях — УВЗ, НТМК, «Уралкриомаш», МЧС, медицина и другие.
С 2021 года закладывается традиция — это высаживание деревьев на аллее. Точная дата закладки аллеи пока неизвестна. Планируется, что основные мероприятия пройдут в мае. Однако все зависит от погодных условий. Возможно, они пройдут в апреле.