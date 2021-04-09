«Аллея династий» появится в Нижнем Тагиле

«Аллея династий» появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:17
Общество
Фото: Александра Глушкова
Новая аллея появится в Нижнем Тагиле на территории парка «Народный», главный администратор Нижнетагильского цирка Александра Глушкова.

Она будет создана в рамках мероприятий, посвященных Международному дню цирка, который празднуется 17 апреля.

К этому празднику по всем циркам России проходят мероприятия. Одно из них — «Пора династий». Все мы шествуем династии цирка, но у нас, как известно, династии не только в цирке, но и в городе. Мы решили о них рассказать, рассказывает Александра.

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Фото:Александра Глушкова

По ее словам, на аллее будет рассказываться о 10 династиях — УВЗ, НТМК, «Уралкриомаш», МЧС, медицина и другие.

С 2021 года закладывается традиция — это высаживание деревьев на аллее. Точная дата закладки аллеи пока неизвестна. Планируется, что основные мероприятия пройдут в мае. Однако все зависит от погодных условий. Возможно, они пройдут в апреле.

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