Аномальное потепление и закрытие молочных кухонь. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге на остановке «Бебеля» из автобуса высадили школьника, который потерял Е-карту. Пассажирка предложила заплатить за него, но он отказался и пошел пешком. Женщина обратилась в полицию, так как в марте 2021 года вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, даже если они не оплатили проезд. В связи с этим случаем прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в отношении перевозчика.