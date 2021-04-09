Аномальное потепление и закрытие молочных кухонь. Итоги дня в Свердловской области

Аномальное потепление и закрытие молочных кухонь. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 апреля.

В Екатеринбурге на остановке «Бебеля» из автобуса высадили школьника, который потерял Е-карту. Пассажирка предложила заплатить за него, но он отказался и пошел пешком. Женщина обратилась в полицию, так как в марте 2021 года вступил в силу закон, который запрещает высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, даже если они не оплатили проезд. В связи с этим случаем прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в отношении перевозчика.

С 1 мая в Нижнем Тагиле закрываются детские молочные кухни. Теперь родители для удобства будут получать продукцию по штрих-коду в магазинах торговой сети «Монетка» » во всех районах города. Адреса магазинов располагаются максимально близко к прежним пунктам выдачи. Количество продукции не изменится, объем выдачи останется прежним, получение документов не усложнится. В электронном рецепте также указан график получения бесплатной молочной продукции. На май 2021 года тагильчанам необходимо оформить его до 15 апреля. В Екатеринбурге на такую систему перешли еще в 2013 году. Так как опыт оказался положительным, его перенял Нижний Тагил.

В Свердловской области в ближайшие выходные синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду из-за теплого циклона. В южной части региона ночью будет до 8 градусов тепла, а днем потеплеет до +10…15 градусов. В некоторых районах прогнозируется до +18…19 градусов. По данным Уралгидрометцентра, среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов. После 15 апреля похолодает на 5-8 градусов, ожидаются дожди.

В суде Екатеринбурга назвали причину избиения известного архитектора Александра Кротова, который скончался в больнице через месяц после инцидента. В январе 2020 года двое местных жителей избили его. Выяснилось, что конфликт возник за две недели до происшествия из-за женщины. В одном из ресторанов архитектор разбил об голову оппонента бутылку. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

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