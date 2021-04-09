Буйный нарушитель масочного режима задержан в торговом центре Екатеринбурга

Буйный нарушитель масочного режима задержан в торговом центре Екатеринбурга
Сегодня, 17:49ОбществоФото: pixabay.com
Нарушитель масочного режима задержан охранниками торгового центра в Екатеринбурге.

Ситуация произошла 9 апреля 2021 года на улице Ясной в торговом центре «Фан-Фан». Сначала охранники попросили мужчину надеть маску. После просьбы посетитель начал неадекватно себя вести, буянить, стучать по витринам. Далее сотрудники охраны повалили его на пол и попытались надеть наручники, сообщает Е1.

Руководство ТЦ «Фан-Фан» подтвердило факт случившегося, уточнено, что конфликт спровоцирован мужчиной, не захотевшим соблюдать масочный режим.

По сигналу «Тревога» был вызван наряд Росгвардии. Нарушитель порядка был передан в руки правоохранителей. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, свердловчанин потребовал компенсацию за отказ обслуживать его без маски, но вместо этого получил штраф за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

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Екатеринбург
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