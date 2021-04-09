Буйный нарушитель масочного режима задержан в торговом центре Екатеринбурга

Ситуация произошла 9 апреля 2021 года на улице Ясной в торговом центре «Фан-Фан». Сначала охранники попросили мужчину надеть маску. После просьбы посетитель начал неадекватно себя вести, буянить, стучать по витринам. Далее сотрудники охраны повалили его на пол и попытались надеть наручники, сообщает Е1.
Руководство ТЦ «Фан-Фан» подтвердило факт случившегося, уточнено, что конфликт спровоцирован мужчиной, не захотевшим соблюдать масочный режим.
По сигналу «Тревога» был вызван наряд Росгвардии. Нарушитель порядка был передан в руки правоохранителей. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, свердловчанин потребовал компенсацию за отказ обслуживать его без маски, но вместо этого получил штраф за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.