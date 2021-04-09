Евгений Куйвашев рассказал об отмене масочного режима в Свердловской области

Жители региона обратились к губернатору в сети Instagram об отмене масочного режима. Текст сообщения содержал обращение о снятии масочного режима и соблюдения его только тем, кто «боится заразы».
В ответ Евгением Куйвашевым была приведена статистика, которая показывает, что пандемия коронавируса идет на спад и количество заболеваний снижается. Также глава отметил, что ношение масок, это не соревнование смелости и нужно сохранить это правило.
Вирус до сих пор не побежден, зафиксированы случаи заражения новыми разновидностями коронавируса. В майские праздники количество социальных контактов возрастет, в связи с этим нужно применить меры предосторожности, отмечает Евгений Куйвашев в сети Instagram.
Губернатор напомнил о правилах гигиены, соблюдение дистанции и ношении маски.
Напомним, в феврале 2021 года Евгений Куйвашев снова отложил отмену масочного режима в Свердловской области.