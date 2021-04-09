Главный фигурант дела хакерской группы Lurk по материалам ФСБ остался под стражей

9 апреля во время заседания суда стало известно, что дело также находится под контролем центра информационной безопасности ФСБ России, рассказал изданию Znak адвокат арестанта. В результате суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что заключение под стражу на основании информационного письма из ФСБ является законным.
Адвокат отметим, что суд принял результаты оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательства. Однако, по его словам, это не предусмотрено на стадии судебного следствия.
Напомним, версия следствия департамента МВД РФ гласит, что хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний банков. Для вывода средств они использовали крупные российские банки. Арестованные заявляют, что не признают предъявленного им обвинения. Основного фигуранта дела заключили под стражу до 17 мая 2021 года.