Главный фигурант дела хакерской группы Lurk по материалам ФСБ остался под стражей

Напомним, версия следствия департамента МВД РФ гласит, что хакеры группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,3 миллиарда рублей из коммерческих компаний банков. Для вывода средств они использовали крупные российские банки. Арестованные заявляют, что не признают предъявленного им обвинения. Основного фигуранта дела заключили под стражу до 17 мая 2021 года.