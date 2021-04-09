Грант на развитие молодежного проекта получила жительница Нижнего Тагила

Грант на развитие молодежного проекта получила жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 10:50ОбществоФото: "Территория смыслов" в "ВК"
Грант на 135 тысяч рублей на развитие молодежного проекта получила жительница Нижнего Тагила, став одной из победительниц конкурса на региональном этапе Всероссийского форума «Территория смыслов».

Специалист по работе с молодежью Городского Дворца молодежи Нижнего Тагила Ксения Гусакова среди сотни других свердловчан приняла участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов». В рамках ежегодного мероприятия на одной площадке собираются молодые профессионалов со всей России, чтобы поделиться положительным опытом и идеями, направленными на развитие различных отраслей деятельности, где представители молодежи могут реализовать себя.

По итогам форума тагильчанка стала победительницей грантового конкурса и выиграла 135 тысяч рублей на развитие своего проекта по коворкингу. Об этом сообщается на официальной странице Государственного автономного учреждения Свердловской области «Дом молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

Коворкинг-центр «SREDA», по задумке Ксении, поможет создать в городе необходимые условия для развития профессионального образования, а также повысит вовлеченность молодежи в решение острых социальных проблем на территории.

Напомним, в рамках традиционного конкурса «Молодая семья — 2021» тагильчане могут выиграть 100 тысяч на приобретение турпутевки. Прием заявок на участие начнется 20 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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