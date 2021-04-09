Грант на развитие молодежного проекта получила жительница Нижнего Тагила

Грант на 135 тысяч рублей на развитие молодежного проекта получила жительница Нижнего Тагила, став одной из победительниц конкурса на региональном этапе Всероссийского форума «Территория смыслов».

Специалист по работе с молодежью Городского Дворца молодежи Нижнего Тагила Ксения Гусакова среди сотни других свердловчан приняла участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов». В рамках ежегодного мероприятия на одной площадке собираются молодые профессионалов со всей России, чтобы поделиться положительным опытом и идеями, направленными на развитие различных отраслей деятельности, где представители молодежи могут реализовать себя. По итогам форума тагильчанка стала победительницей грантового конкурса и выиграла 135 тысяч рублей на развитие своего проекта по коворкингу. Об этом сообщается на официальной странице Государственного автономного учреждения Свердловской области «Дом молодежи» в соцсети «ВКонтакте». Коворкинг-центр «SREDA», по задумке Ксении, поможет создать в городе необходимые условия для развития профессионального образования, а также повысит вовлеченность молодежи в решение острых социальных проблем на территории. Напомним, в рамках традиционного конкурса «Молодая семья — 2021» тагильчане могут выиграть 100 тысяч на приобретение турпутевки. Прием заявок на участие начнется 20 апреля. 100 тысяч на турпутевку могут выиграть тагильчане в конкурсе «Молодая семья — 2021»

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