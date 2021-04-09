Ледовые переправы закрыли в Свердловской области

По решению специалистов госинспекции по маломерным судам принято решение о закрытии всех ледовых переправ на Среднем Урале из-за установившейся теплой погодой и активным таянием льда на водоемах.
В данный момент в населенных пунктах, где были организованы переправы, установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта и людей.
Как отметили в ведомстве, в зимний период переправы действовали на реках Лозьва, Сосьва, Тавда и Пелым. Каких-либо происшествий при их эксплуатации зарегистрировано не было.
Напомним, сотрудники свердловского МЧС продолжают подготовку к весеннему паводку. По прогнозам специалистов «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля.