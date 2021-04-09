Ледовые переправы закрыли в Свердловской области

Ледовые переправы закрыли в Свердловской области
Сегодня, 17:34ОбществоФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Все 16 ледовых переправ, организованных для сообщения между населенными пунктами Свердловской области, стали небезопасны и потому закрыты, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По решению специалистов госинспекции по маломерным судам принято решение о закрытии всех ледовых переправ на Среднем Урале из-за установившейся теплой погодой и активным таянием льда на водоемах.

В данный момент в населенных пунктах, где были организованы переправы, установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта и людей.

Как отметили в ведомстве, в зимний период переправы действовали на реках Лозьва, Сосьва, Тавда и Пелым. Каких-либо происшествий при их эксплуатации зарегистрировано не было.

Напомним, сотрудники свердловского МЧС продолжают подготовку к весеннему паводку. По прогнозам специалистов «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьМЧСводоемыледледовые переправы
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