Ледовые переправы закрыли в Свердловской области

Все 16 ледовых переправ, организованных для сообщения между населенными пунктами Свердловской области, стали небезопасны и потому закрыты, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По решению специалистов госинспекции по маломерным судам принято решение о закрытии всех ледовых переправ на Среднем Урале из-за установившейся теплой погодой и активным таянием льда на водоемах. В данный момент в населенных пунктах, где были организованы переправы, установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта и людей. Как отметили в ведомстве, в зимний период переправы действовали на реках Лозьва, Сосьва, Тавда и Пелым. Каких-либо происшествий при их эксплуатации зарегистрировано не было. Напомним, сотрудники свердловского МЧС продолжают подготовку к весеннему паводку. По прогнозам специалистов «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля. Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

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