Молочные кухни закрываются в Нижнем Тагиле с 1 мая: выдача перенесена в «Монетки»

Молочные кухни закрываются в Нижнем Тагиле с 1 мая: выдача перенесена в «Монетки»
Сегодня, 08:48ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле с 1 мая закрываются молочные кухни для детей. Теперь родители будут получать продукцию в магазинах торговой сети «Монетка» по штрих-коду.

Переход на этот вариант работы станет более комфортным и удобным для жителей Нижнего Тагила. Выдача детской молочной продукции будет производится в магазинах «Монетка» во всех районах города по адресам:

  • проспект Дзержинского, 57;
  • улица Победы, 48;
  • улица Попова, 12а;
  • улица Красноармейская, 79;
  • улица Пархоменко, 3;
  • Черноисточинское шоссе, 15А;
  • улица Каспийская, 23;
  • улица Алтайская, 27а.

В связи с отсутствием магазина «Монетка» в микрорайоне Северный, будет организована доставка детского питания, данный вопрос решается.

Теперь, для удобства тагильчан, получить продукцию можно в любое время, например, зайдя по пути на работу или после. Магазины «Монетка» работают с раннего утра до позднего вечера, в отличии от молокораздаточных пунктов ДГБ. Это увеличит доступность бесплатного детского питания. Адреса магазинов были выбраны таким образом, чтобы они располагались максимально близко к прежнему пункту выдачи детского питания.

На то, чтобы забрать продукцию выделяется четыре дня, время прописано в листовке. Скорее всего, будут стоять специальные стеллажи с ящичками, как в Екатеринбурге. Там нужно поднести штрих-код, дверь открывается и клиент забирает «молочку», рассказала редакции TagilCity.ru многодетная тагильчанка Евгения Дейстер.

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Выдача детского питания в торговой сети «Монетка» начнется в Нижнем Тагиле с 1 мая 2021 года. Количество продукции не изменится, объем будет сохранен. При этом, получение документов не усложнится.

В поликлинике по месту прикрепления тагильчанам необходимо будет оформить электронный рецепт на получение детского питания со штрих-кодами для получения продукции (в настоящее время выдача рецептов производится в ещё действующих до конца апреля пунктах выдачи). В электронном рецепте также указан график получения и количество выдаваемой продукции, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

Оформить электронный рецепт на май 2021 необходимо до 15 апреля. В остальном, алгоритм получения детского питания остался прежним, ознакомиться с ним можно на сайте Детской городской больницы Нижнего Тагила.

В пресс-службе ДГБ отметили, что в Екатеринбурге бесплатное детское питание из пунктов выдачи перевели в магазины еще в июне 2013 года. Опыт оказался положительным, и его перенял Нижний Тагил. Торговая сеть «Монетка» была выбрана ДГБ из двух вариантов, предложенных Министерством здравоохранения Свердловской области, так как магазины этой торговой сети есть в каждом районе города. Другим вариантом была сеть супермаркетов «Кировский», данных магазинов в Нижнем Тагиле мало.

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