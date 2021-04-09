Начало записи в детские лагеря вновь перенесено в Екатеринбурге

Начало записи в детские лагеря вновь перенесено в Екатеринбурге
Сегодня, 19:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Во второй раз в Екатеринбурге были изменены даты, когда можно начать записывать детей в летние лагеря, сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь запись в загородные лагеря откроется с 30 апреля по 9 мая, в городские — с 4 по 13 мая и в санатории — с 5 по 14 мая. В соответствующие дни есть возможность получить путевки на все смены и периоды.

Ранее была информация, что записаться можно с 1 апреля, потом дату перенесли на 15 апреля.

Отмечается, что изменения были вызваны новшествами в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Но это не повлияет на сроки старта самой оздоровительной кампании,отметили в мэрии уральской столицы.

Напомним, 30 марта стало известно, что оздоровительные летние лагеря Свердловской области заработают в режиме обсерваторов. Ограничения, которые относятся к наполняемости лагерей, сохранятся. Также они увеличатся до 75% по сравнению с прошлым годом.

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Екатеринбург
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