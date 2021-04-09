Над зарезавшим друга ножом для скота тагильчанином начался суд

Над зарезавшим друга ножом для скота тагильчанином начался суд
Сегодня, 10:06ОбществоФото: Телекомпания ОТВ
В Нижнем Тагиле начался суд над зарезавшим 29-летнего соседа в Черноисточинске мужчиной. Если в ходе рассмотрения уголовного дело обвиняемому удастся переквалифицировать статью, то ему будет грозить не до 15, а до 3 лет лишения свободы.

В суде Пригородного района началось рассмотрение уголовного дела в отношении Никиты Сутормина, которого обвиняют в убийстве соседа в Черноисточинске в июне 2020 года.

Обвиняемый нанес знакомому удар ножом в область груди в ходе конфликта.

В данный момент защита пытается переквалифицировать статью, по которой судят мужчину, адвокаты настаивают, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

Мы считаем, он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 107 (убийство в состоянии аффекта). В ходе следствия наша версия не отработана,рассказал ОТВ адвокат Михаил Баль.

Если подсудимому переквалифицируют статью, то вместо 15 лет тюрьмы за умышленное убийство, ему грозит до 3 лет лишения свободы за «убийство в состоянии аффекта».

Напомним, 29-летний тагильчанин Евгений Жигарев был убит 20 июня в поселке Черноисточинск в ходе ссоры с соседом. Сначала очевидцам удалось разнять мужчин, но после один из них вернулся и несколько раз ударил оппонента ножом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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