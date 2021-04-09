Отключения света в течение 10 дней ожидаются в частном секторе на ГГМ в Нижнем Тагиле

Отключения света в течение 10 дней ожидаются в частном секторе на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В части домов частного сектора на Гальянке в Нижнем Тагиле с 13 по 28 апреля ожидаются отключения электричества в дневные часы, сообщает пресс-служба администрации города.

В течение этого времени АО «Облкоммунэнерго» будет проводить замену старых деревянных опор и проводов.

C 13 по 28 апреля в рабочие дни в районе Гальянка (частный сектор) специалисты «Облкоммунэнерго» планируют отключать электроэнергию с 9.00 и ориентировочно до 16.00. Это связано с проведением целого комплекса работ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Там отметили, что параллельно с этим сотрудники «Тагилэнергосети» будут реконструировать воздушные линии электропередачи. Срок завершения работ — 28 апреля, однако планируется выполнить реконструкцию сетей досрочно.

Работы пройдут в рамках реконструкции сети 10 кВ, чтобы повысить надежность электроснабжения.

Отключения света возможны по следующим адресам:

  • улица Лисогорская № 114 – 134а, 119 — 135;
  • улица Доменная № 73 – 101, 82 — 104;
  • улица Челюскинцев № 94 – 116, 117 — 139;
  • улица Носова № 91 – 194;
  • улица Гаева № 121;
  • улица Союзная № 1а – 55;
  • улица Торфяная № 1 –41;
  • улица Декабристов № 1а – 92;
  • проезд Декабристов № 1 – 29;
  • улица Радищева № 2 – 22;
  • улица Ключевская № 1 – 27;
  • улица Штурмовая № 29 – 94а;
  • улица Железорудная № 1 – 49;
  • улица Трудовая № 49а – 119.
Сюжеты:
Нижний Тагил
отключениесветНижний ТагилАО "Облкоммунэнерго"
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