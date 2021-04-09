Отключения света в течение 10 дней ожидаются в частном секторе на ГГМ в Нижнем Тагиле

В течение этого времени АО «Облкоммунэнерго» будет проводить замену старых деревянных опор и проводов.
C 13 по 28 апреля в рабочие дни в районе Гальянка (частный сектор) специалисты «Облкоммунэнерго» планируют отключать электроэнергию с 9.00 и ориентировочно до 16.00. Это связано с проведением целого комплекса работ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
Там отметили, что параллельно с этим сотрудники «Тагилэнергосети» будут реконструировать воздушные линии электропередачи. Срок завершения работ — 28 апреля, однако планируется выполнить реконструкцию сетей досрочно.
Работы пройдут в рамках реконструкции сети 10 кВ, чтобы повысить надежность электроснабжения.
Отключения света возможны по следующим адресам: