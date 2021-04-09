Отключения света в течение 10 дней ожидаются в частном секторе на ГГМ в Нижнем Тагиле

В части домов частного сектора на Гальянке в Нижнем Тагиле с 13 по 28 апреля ожидаются отключения электричества в дневные часы, сообщает пресс-служба администрации города.

В течение этого времени АО «Облкоммунэнерго» будет проводить замену старых деревянных опор и проводов. C 13 по 28 апреля в рабочие дни в районе Гальянка (частный сектор) специалисты «Облкоммунэнерго» планируют отключать электроэнергию с 9.00 и ориентировочно до 16.00. Это связано с проведением целого комплекса работ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Там отметили, что параллельно с этим сотрудники «Тагилэнергосети» будут реконструировать воздушные линии электропередачи. Срок завершения работ — 28 апреля, однако планируется выполнить реконструкцию сетей досрочно. Работы пройдут в рамках реконструкции сети 10 кВ, чтобы повысить надежность электроснабжения. Отключения света возможны по следующим адресам: улица Лисогорская № 114 – 134а, 119 — 135;

улица Доменная № 73 – 101, 82 — 104;

улица Челюскинцев № 94 – 116, 117 — 139;

улица Носова № 91 – 194;

улица Гаева № 121;

улица Союзная № 1а – 55;

улица Торфяная № 1 –41;

улица Декабристов № 1а – 92;

проезд Декабристов № 1 – 29;

улица Радищева № 2 – 22;

улица Ключевская № 1 – 27;

улица Штурмовая № 29 – 94а;

улица Железорудная № 1 – 49;

улица Трудовая № 49а – 119.

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