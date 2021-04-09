Похитителя часов с бриллиантами у легионера «Урала» задержали полицейские

В Екатеринбурге стражи правопорядка задержали похитителя часов с бриллиантами у легионера «Урала» Стефана Страндберга. Из его номера в гостинице украли также дорогое кольцо.

Полицейские нашли и задержали вора, который в начале марта похитил инкрустированные бриллиантами часы Hublot и кольцо с бриллиантами у легионера ФК «Урал». Инцидент произошел в одном из отелей столицы Среднего Урала в первых числах марта. В данный момент похититель дал признательные показания, он находится в СИЗО, сообщил Е1 информированный источник в правоохранительных органах. Мужчину, обворовавшего Стефана Страндберга, сейчас проверяют на аналогичные преступления. Напомним, в середине марта ФСБ задержала торговавших драгметаллами уральцев. У задержанных изъяли 50 килограмм серебра и три килограмма золота на сумму 15 миллионов рублей, а также 16 миллионов наличными. «Нашли 16 млн наличными»: ФСБ задержала торговавших драгметаллами уральцев

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter