Сертификаты на маткапитал выданы: опекун отстояла права троих детей в Нижнем Тагиле

Сертификаты на маткапитал выданы: опекун отстояла права троих детей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:06ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Многодетная мать Татьяна Важенина добилась через несколько судов получения материнского капитала на опекаемых племянников. Управление пенсионного фонда в Нижнем Тагиле выдало сертификаты.

Татьяна Важенина побывала в управлении пенсионного фонда в Нижнем Тагиле, где встретилась и переговорила с юристами.

В итоге, сертификаты на материнский капитал на детей мне выдали. И объяснили мне право ими воспользоваться, поделилась Татьяна Важенина.

В управлении пенсионным фондом пояснили TagilCity.ru, что кассационный суд общей юрисдикции урегулирует вопросы по заявленным Татьяной Важениной исковым требованиям. На личном приеме опекуну провели консультацию, где объяснили, как применить сертификаты.

Татьяна Викторовна может распорядиться средствами материнского капитала в соответствии с направлениями, предусмотренными законодательством, сообщили в управлении пенсионного фонда города Нижний Тагил.

Напомним, Татьяна Важенина в судебном порядке восстанавливала права опекаемых племянников на господдержку. Биологическая мать на обналиченный маткапитал наделила детей долями в разрушающемся доме. Чтобы детям не пришлось жить на развалинах, опекун обратилась в управление пенсионного фонда города Нижний Тагил.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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