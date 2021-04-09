Сертификаты на маткапитал выданы: опекун отстояла права троих детей в Нижнем Тагиле

Напомним, Татьяна Важенина в судебном порядке восстанавливала права опекаемых племянников на господдержку. Биологическая мать на обналиченный маткапитал наделила детей долями в разрушающемся доме. Чтобы детям не пришлось жить на развалинах, опекун обратилась в управление пенсионного фонда города Нижний Тагил.