У изобретателя из Екатеринбурга уральский завод пытается отсудить 75 млн рублей

Научно-производственную компанию «УралТермоКомплекс» (УТК) из Екатеринбурга создал в 2000 году Михаил Казяев. Его предприятие разработало новую технологию производства вала, которым раскатывают горячий металл, аналогов в России данное нововведение не имеет, поэтому НПК «УТК» был получен патент.
В 2013 году был заключен договор на 70 миллионов рублей с предприятием «Механоремонтный комплекс», являющейся дочерней компанией Магнитогорского металлургического комбината. По условиям договора «УралТермоКомплекс» должен был спроектировать и осуществить поставку оборудования для создания прокатных валков, сообщает Е1.
Этап работ характеризовался производством двух валков. Первый соответствовал всем необходимым требованиям, с созданием второго возникли проблемы. В момент испытаний, работ над ошибками и проверки технологий, «Механоремонтный комплекс» принял решение сменить подрядчика работ.
Наш первый валок превосходил импортные. Для разработки второго требовалось больше времени, но комбинат не доверился нам, дал 60 дней, которых очевидно не хватило на доработку, а после выставили за забор, объясняет Дмитрий Казяев, соучредитель компании «УралТермоКомплекс».
По словам Дмитрия Казяева их некоторое время не пускали на производство, где находилось оборудование компании. Кроме того, по договору оплата была произведена не в полном объеме.
Завод для завершения необходимых работ, заключил контракт с новым подрядчиком, специалисты которого более трех лет пытались доработать продукт, но результат не был получен.
На момент передачи комбинат подписал все документы. Нам просто не дали доработать, хотя контрактом это было предусмотрено,объяснил руководитель УТК, Михаил Казяев.
Комплекс работ инноваторов УТК был передан другой компании, не имеющей представления о технологиях производства. Их попытки спроектировать другой комплекс на основе чужих разработок и с использованием чужого оборудования не принесли должного эффекта.
Примерно 10,5 миллиона не было доплачено по контракту «УралТермоКомплексу». В связи с этим компания обратилось в суд, так как в договоре сумма прописана как гарантийная. Первый суд был проигран, на втором заседании, по интеллектуальным правам, компания выиграла, так как у нее имелся патент на установку и технологию производства.
После вынесения решения судов, магнитогорским комбинатом был расторгнут договор с УТК и направлен на них иск с претензией на 75 миллионов рублей. Завод решил не выплачивать гарантийную сумму, но и взыскать полную стоимость договора вместе с издержками, которые понес новый подрядчик.
Сделки подобного характера должны оформляться не как договор подряда, а как НИОКР, считает юрист УТК. Специалисты Магнитогорского технического университета подтвердили, что сделка может относиться к научно-исследовальской.
В результате сложившейся ситуации, новая технология недоработана, а устройства для производства сломаны. Новые подрядчики не смогли ввести чужие станки в производство. Ввиду многолетних судебных тяжб и недополученных по договору денежных средств, изобретатели понесли убытки в размере 25 миллионов рублей. Итогом истории стал выигранный «УралТермоКомплексом» суд, Магнитогорскому металлургическому комбинату было отказано в выплатах по каждому пункту.
Руководство комбината не согласны с вынесенным решением, они будут подавать кассационную жалобу и апеллируют свое решение тем, что в разработках УТК обнаружены недостатки и устранить их невозможно.