У изобретателя из Екатеринбурга уральский завод пытается отсудить 75 млн рублей

Примерно 10,5 миллиона не было доплачено по контракту «УралТермоКомплексу». В связи с этим компания обратилось в суд, так как в договоре сумма прописана как гарантийная. Первый суд был проигран, на втором заседании, по интеллектуальным правам, компания выиграла, так как у нее имелся патент на установку и технологию производства.