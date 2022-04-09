Огороды и дома жителей Большой Лаи топит из-за нелегально построенного гаража

Местный житель Михаил рассказал редакции TagilCity.ru, что его сосед Дмитрий Шайнуров незаконно построил гараж на муниципальной земле. При этом он перекрыл камнями общую канаву водоотведения и теперь огороды и дома, расположенные рядом, в буквальном смысле плавают, когда начинает таять снег или идут сильные дожди.
Из-за Шайнурова у нас не только топит дом, но и гибнет урожай. А нет урожая — значит мы голодные. Туалет у нас находится на улице, на данный момент туда можно только «проплыть» по колено в грязи. А слепая бабушка-инвалид, которая проживает вместе со мной и супругой, вообще не может добраться до уборной, рассказал Михаил журналисту редакции.
Он пояснил, что для того, чтобы избавиться от воды, приходится круглосуточно использовать насос и сливать жидкость на дорогу. Соседи не раз обращались в различные инстанции, вплоть до администрации президента РФ. В апреле 2021 года администрация ГГО выдала Дмитрию Шайнурову предписание, чтобы он восстановил канаву. Но он так его и не исполнил, хотя для этого был назначен срок один месяц.
Выданное гражданину Шайнурову Д. Р. предписание с требованием восстановить канаву общего пользования является предпринятой администрацией Горноуральского городского округа мерой по недопущению затопления соседних участков, сказано в официальном документе.
Напомним, жители Большой Лаи также жалуются на пожароопасную ситуацию на участке Дмитрия Шайнурова. Он организовал незаконную лесопилку, которую должен был ликвидировать год назад, но она до сих пор работает.