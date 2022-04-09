Огороды и дома жителей Большой Лаи топит из-за нелегально построенного гаража

Огороды и дома жителей Большой Лаи топит из-за нелегально построенного гаража
Огороды и дома жителей Большой Лаи топит из-за нелегально построенного гаража
Сегодня, 10:00ОбществоФото: TagilCity.ru
Хозяин нелегальной лесопилки в Большой Лае под Нижним Тагилом самовольно построил гараж на муниципальной земле и перекрыл канаву водоотведения. Из-за этого во время весеннего паводка и летних дождей дома и огороды соседей топит вода.

Местный житель Михаил рассказал редакции TagilCity.ru, что его сосед Дмитрий Шайнуров незаконно построил гараж на муниципальной земле. При этом он перекрыл камнями общую канаву водоотведения и теперь огороды и дома, расположенные рядом, в буквальном смысле плавают, когда начинает таять снег или идут сильные дожди.

Из-за Шайнурова у нас не только топит дом, но и гибнет урожай. А нет урожая — значит мы голодные. Туалет у нас находится на улице, на данный момент туда можно только «проплыть» по колено в грязи. А слепая бабушка-инвалид, которая проживает вместе со мной и супругой, вообще не может добраться до уборной, рассказал Михаил журналисту редакции.

Фото:TagilCity.ru

Он пояснил, что для того, чтобы избавиться от воды, приходится круглосуточно использовать насос и сливать жидкость на дорогу. Соседи не раз обращались в различные инстанции, вплоть до администрации президента РФ. В апреле 2021 года администрация ГГО выдала Дмитрию Шайнурову предписание, чтобы он восстановил канаву. Но он так его и не исполнил, хотя для этого был назначен срок один месяц.

Выданное гражданину Шайнурову Д. Р. предписание с требованием восстановить канаву общего пользования является предпринятой администрацией Горноуральского городского округа мерой по недопущению затопления соседних участков, сказано в официальном документе.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, жители Большой Лаи также жалуются на пожароопасную ситуацию на участке Дмитрия Шайнурова. Он организовал незаконную лесопилку, которую должен был ликвидировать год назад, но она до сих пор работает.

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