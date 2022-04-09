Отлов бездомных собак обойдется Нижнему Тагилу в 3 миллиона рублей

Отлов бездомных собак обойдется Нижнему Тагилу в 3 миллиона рублей
Отлов бездомных собак обойдется Нижнему Тагилу в 3 миллиона рублей
Сегодня, 15:21ОбществоФото: pixabay
Администрация Нижнего Тагила планирует заключить контракт на отлов бездомных собак в 2022 году за 3 миллиона рублей. Подавать заявки можно до 18 апреля.

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города в 2022 году. Согласно документу, стоимость работ составляет 3 миллиона рублей. Отловом специалисты в рамках контракта будут заниматься до 30 июля 2022 года.

Остальные мероприятия, связанные с деятельностью в рамках договора, рассчитаны до 31 августа 2022 года.

Перечень услуг для каждого животного без владельца изменяется в зависимости от его состояния, заключения ветеринарного специалиста и общая стоимость оказанных услуг рассчитывается в соответствии с единичными расценками, говорится в контракте.

Отчитываться по выполненным работам необходимо ежемесячно. Такое условие ставит МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

В общей сложности, расчеты в договоре представлены следующие (в отношении одной собаки):

  • отлов одной собаки составляет 372 рубля,
  • транспортировка животного обойдется в 447 рублей,
  • содержание животных без владельцев (лечение, вакцинация, маркирование) стоит 480 рублей,
  • стерилизация собаки будет составлять 2243 рубля,
  • прочие расходы (учет, осмотр, карантирование, ежедневное содержание, возврат владельцам и поиск новых владельцев) — 101 рубль,
  • возврат неагрессивных животных в их среду обитания — 447 рублей.

Согласно документу, в первую очередь будут отлавливать агрессивных собак, животных на проезжих частях и в местах общественного пользования, возле образовательных учреждений. Причем, незамедлительно в день поступления заявки.

Отлов животных осуществляется, в первую очередь, в отношении агрессивных и (или) испытывающих физические страдания животных, с подозрением на бешенство; создающие опасность для дорожного движения, а также на территории объектов социально-культурного назначения, детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, городских парков и скверов, местах массового купания людей, спортивных сооружений, рынков и других местах массового пребывания людей, говорится в контракте.

Бригада ловцов должна состоять из двух человек.

Помимо обязанностей, у подрядчика по договору есть и ряд запретов. Например, нельзя отлавливать животных без наряда на поимку, жестоко с ними обращаться, работать в присутствии детей, отлавливать уже стерилизованных здоровых и неагрессивных собак, снимать с привязи оставленных хозяевами животных возле магазинов, а также применять запрещенные лекарства и препараты. При этом каждый раз акт поимки должен быть зафиксирован на видео.

Напомним, в Свердловской области создали интерактивную карту по отлову бездомных собак.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
отлов собакбездомные животныебездомные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы