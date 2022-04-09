Отлов бездомных собак обойдется Нижнему Тагилу в 3 миллиона рублей

Администрация Нижнего Тагила планирует заключить контракт на отлов бездомных собак в 2022 году за 3 миллиона рублей. Подавать заявки можно до 18 апреля.

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города в 2022 году. Согласно документу, стоимость работ составляет 3 миллиона рублей. Отловом специалисты в рамках контракта будут заниматься до 30 июля 2022 года. Остальные мероприятия, связанные с деятельностью в рамках договора, рассчитаны до 31 августа 2022 года. Перечень услуг для каждого животного без владельца изменяется в зависимости от его состояния, заключения ветеринарного специалиста и общая стоимость оказанных услуг рассчитывается в соответствии с единичными расценками, говорится в контракте. Отчитываться по выполненным работам необходимо ежемесячно. Такое условие ставит МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В общей сложности, расчеты в договоре представлены следующие (в отношении одной собаки): отлов одной собаки составляет 372 рубля,

транспортировка животного обойдется в 447 рублей,

содержание животных без владельцев ( лечение, вакцинация, маркирование) стоит 480 рублей,

стерилизация собаки будет составлять 2243 рубля,

прочие расходы (учет, осмотр, карантирование, ежедневное содержание, возврат владельцам и поиск новых владельцев) — 101 рубль,

возврат неагрессивных животных в их среду обитания — 447 рублей. Согласно документу, в первую очередь будут отлавливать агрессивных собак, животных на проезжих частях и в местах общественного пользования, возле образовательных учреждений. Причем, незамедлительно в день поступления заявки. Отлов животных осуществляется, в первую очередь, в отношении агрессивных и (или) испытывающих физические страдания животных, с подозрением на бешенство; создающие опасность для дорожного движения, а также на территории объектов социально-культурного назначения, детских дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, городских парков и скверов, местах массового купания людей, спортивных сооружений, рынков и других местах массового пребывания людей, говорится в контракте. Бригада ловцов должна состоять из двух человек. Помимо обязанностей, у подрядчика по договору есть и ряд запретов. Например, нельзя отлавливать животных без наряда на поимку, жестоко с ними обращаться, работать в присутствии детей, отлавливать уже стерилизованных здоровых и неагрессивных собак, снимать с привязи оставленных хозяевами животных возле магазинов, а также применять запрещенные лекарства и препараты. При этом каждый раз акт поимки должен быть зафиксирован на видео. Напомним, в Свердловской области создали интерактивную карту по отлову бездомных собак. Свердловских собак будут отлавливать при помощи специальной карты

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