Победу в Югорском лыжном марафоне одержали Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова, формат марафона, в котором проводились состязания, позволил на общем старте собрать как звезд мирового спорта, так и тех, кто только начинает пробовать свои силы в гонках. Смирнова подчеркнула важность сохранения такой возможности для того, чтобы и профессионалы, и любители соревновались вместе и демонстрировали отличные результаты. По мнению Натальи Смирновой, на соревнованиях царила «атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой». Старший вице-президент банка «Открытие» также выразила уверенность в том, что и участники, и болельщики «получили массу удовольствия».