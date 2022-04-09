Победу в Югорском лыжном марафоне одержали Иван Якимушкин и Анастасия Кулешова

Обладатель серебра среди мужчин — Эдуард Латыпов, биатлонист, олимпийский призер, обладатель бронзы — Глеб Ретивых, призер чемпионата мира по лыжным гонкам, сообщает muksun.fm. Среди женщин серебро выиграла Наталья Непряева, олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. Анастасии Кулешовой она уступила 12 секунд. Бронза — у Екатерины Смирновой, участницы сборной России по лыжным гонкам: ее отставание от лидера составило 2 минуты 50 секунд.
Главный день состязаний Югорского лыжного марафона прошел в пойме реки Горной и собрал 3,8 тыс. человек. На основную дистанцию вышли 1000 спортсменов. В 2022 году мероприятие побило рекорд по количеству участников, прошедших регистрацию — более 4 тыс. человек за два дня состязаний.
Победителей марафона банк «Открытие» наградил денежными призами: золотые медалисты получили по 400 тыс. рублей, серебряные — по 200 тыс. рублей, обладатели бронзовых наград — по 100 тыс. рублей. Участники гонки, вошедшие в десятку финишировавших, также были награждены ценными подарками от партнеров марафона. Все участники получили памятные медали участников марафона от банка «Открытие».
Как отметила старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова, формат марафона, в котором проводились состязания, позволил на общем старте собрать как звезд мирового спорта, так и тех, кто только начинает пробовать свои силы в гонках. Смирнова подчеркнула важность сохранения такой возможности для того, чтобы и профессионалы, и любители соревновались вместе и демонстрировали отличные результаты. По мнению Натальи Смирновой, на соревнованиях царила «атмосфера настоящего спортивного праздника с замечательной энергетикой». Старший вице-президент банка «Открытие» также выразила уверенность в том, что и участники, и болельщики «получили массу удовольствия».
Югорский лыжный марафон — спортивное мероприятие, которое ежегодно проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года. Его организаторы — правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок Югры. Генеральным партнером выступает банк «Открытие». Официальные информационные партнеры марафона в 2022 году — ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.