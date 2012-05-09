Горноуральцам успели вернуть горячую воду до приезда Путина
Больше всех предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил сегодня рады жители соседнего Горноуральского округа. Еще несколько дней назад сельчане готовили протестное письмо руководителю государства, но местные власти сумели преодолеть конфликтную ситуацию и сделали жителям почти царский подарок.
Отопительный сезон и в бывшем Пригородном районе, и в Нижнем Тагиле коммунальные службы завершили раньше обычного – в конце апреля. Последовавшее похолодание и вызвало всплеск гражданской активности жителей Горноуральского округа. Ежегодно вместе с завершением отопительного сезона в благоустроенных квартирах сельского района отключают и горячую воду. С мая до начала октября. Как сообщили нашему корреспонденту, обитатели одного из поселков провели митинг протеста в честь внепланового отключения воды и решили написать В.Путину коллективное письмо, которое и предполагалось вручить президенту в день его визита в Нижний Тагил. В ответ местные власти приняли все меры к восстановлению горячего водоснабжения. Во всяком случае, день Великой Победы и время визита президента горноуральцы встречают в комфортных для жизнедеятельности условиях.
А в Нижнем Тагиле мэрия решила не обращать внимания на капризы уральской природы и жителей. «Сегодня мне поступает много обращений с просьбами вернуть отопление. Но еще больше обращений я получала о том, чтобы отключить тепло раньше. И недавно я даже благодарность за это от жителей получила», - заявила, напомним, в эфире местной телестудии градоначальница Валентина Исаева на прошлой неделе.
© Владимир ИНЖЕВАТОВ