Горноуральцам успели вернуть горячую воду до приезда Путина

Отопительный сезон и в бывшем Пригородном районе, и в Нижнем Тагиле коммунальные службы завершили раньше обычного – в конце апреля. Последовавшее похолодание и вызвало всплеск гражданской активности жителей Горноуральского округа. Ежегодно вместе с завершением отопительного сезона в благоустроенных квартирах сельского района отключают и горячую воду. С мая до начала октября. Как сообщили нашему корреспонденту, обитатели одного из поселков провели митинг протеста в честь внепланового отключения воды и решили написать В.Путину коллективное письмо, которое и предполагалось вручить президенту в день его визита в Нижний Тагил. В ответ местные власти приняли все меры к восстановлению горячего водоснабжения. Во всяком случае, день Великой Победы и время визита президента горноуральцы встречают в комфортных для жизнедеятельности условиях.