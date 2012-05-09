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Горноуральцам успели вернуть горячую воду до приезда Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Горноуральцам успели вернуть горячую воду до приезда Путина

9 мая 2012, 13:12ОбществоАлександра Логинова
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