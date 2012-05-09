В Нижнем Тагиле прошла вечеринка формата «Читают Все»

Ещё одной особенностью мероприятия было то, что проводилось оно не в ночное время, а с 17:00 до 22:00. Это было сделано в рассчете на совсем юных зрителей.

Молодые люди хотят посещать такие вечеринки, но возраст не позволяет. В связи с этим, наше мероприятие многие в шутку называли утренником рассказал TagilCity.ru организатор вечеринки Владислав Соловьев.

Программа мероприятия представляла собой выступление приглашенных гостей, выступление всех желающих и фристайл-битву. Специально для мероприятия были приглашены гости: [B.I.G.]-It’s Me, Патрик и Rasta City из Тагила и достаточно широко известные Paragrin, Шум aka Baghdad и УХХС (Урал Хип-Хоп Строй) из Екатеринбурга.

Что касается фристайл битвы, то она была гвоздем вечера. Желающие соревновались друг с другом в умении импровизировать и сочинять тексты прямо на ходу.

Организатором вечеринки выступила домашняя студия звукозаписи IndigoStyle Production. Студия активно сотрудничает с молодыми артистами, апомимо записи и обработки еще занимается дизайном и видеосъемкой.То есть всем, что требуется активному артисту. Организаторы выражают благодарность: