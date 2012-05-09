В Нижнем Тагиле прошла вечеринка формата «Читают Все»
29-го апреля, в ночном клубе «Blacktown» была проведена первая вечеринка формата «Читают Все». Вечеринки такого формата предполагают, что выступить могут действительно все. У вас есть музыка? Отлично! Вот вам микрофон и зритель! У вас нет музыки? Ничего страшного, вам подберут ритм и дадут возможность выступить.
Молодые люди хотят посещать такие вечеринки, но возраст не позволяет. В связи с этим, наше мероприятие многие в шутку называли утренником рассказал TagilCity.ru организатор вечеринки Владислав Соловьев.
Программа мероприятия представляла собой выступление приглашенных гостей, выступление всех желающих и фристайл-битву. Специально для мероприятия были приглашены гости: [B.I.G.]-It’s Me, Патрик и Rasta City из Тагила и достаточно широко известные Paragrin, Шум aka Baghdad и УХХС (Урал Хип-Хоп Строй) из Екатеринбурга.
Что касается фристайл битвы, то она была гвоздем вечера. Желающие соревновались друг с другом в умении импровизировать и сочинять тексты прямо на ходу.
Организатором вечеринки выступила домашняя студия звукозаписи IndigoStyle Production. Студия активно сотрудничает с молодыми артистами, апомимо записи и обработки еще занимается дизайном и видеосъемкой.То есть всем, что требуется активному артисту. Организаторы выражают благодарность:
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