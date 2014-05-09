С Днём Победы, тагильчане! Поздравление от Сергея Носова

Это праздник всех послевоенных поколений. Он стал поистине всенародным. Это день национального единения. Ведь ни одну семью в нашей стране Великая Отечественная война не обошла стороной.

Наш народ одержал в войне Великую Победу, отстояв независимость Родины, освободив мир от угрозы фашистского порабощения. Борьба с оккупантами сплотила людей, пробудила в них высочайший патриотизм и стойкость. Сегодня мы чествуем героев Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Неувядаемой славой покрыли себя все, кто сражался за Отчизну, кто приближал окончание кровопролития.

Родина требовала от каждого в те дни железной стойкости и самоотверженности. Кто не ушел на фронт в тылу бесперебойно снабжал армию всем необходимым: боеприпасами, военной техникой, продовольствием.

Значим вклад Нижнего Тагила в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков. Более 80 тысяч горожан ушли на фронт, чтобы с оружием в руках защищать свою Родину. Мощная индустриальная база Тагила позволила разместить здесь десятки эвакуированных предприятий, в том числе Криворожский металлургический и коксохимический, Московский и Ленинградский машиностроительные заводы. Ровно треть всех танков Советской Армии в годы войны были сделаны из стали, изготовленной на НТМК, каждый третий Т-34 сошел с конвейера Уралвагонзавода, каждый десятый снаряд для «катюш» дал город фронту. Наши предприятия и тысячи его жителей отмечены высокими правительственными наградами за участие в Великой Отечественной войне.

Без памяти о прошлом не может быть ни настоящего, ни будущего. Наша святая обязанность помнить о подвиге отцов и дедов. Их ратный и трудовой подвиг – пример беззаветной преданности и любви к Отчизне. Они отстояли право на мирную жизнь для будущих поколений, еще раз доказав всему миру, что российский народ невозможно сломить, поставить на колени. Сейчас, когда уже у самых границ нашего государства ведется борьба с неофашизмом, это особенно важно. Необходимо воспитывать молодежь так, чтобы не допустить повторения ужасов войны.

С Днем Победы, с великим праздником, дорогие тагильчане! Пусть во все века живет память о тех, кто защитил свое Отечество и отстоял в боях мир! Будем достойны поколения победителей!

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов