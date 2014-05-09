В Нижнем Тагиле состоялся автоквест «Спасибо деду за победу!» (ФОТО)

Как рассказал TagilCity.ru участник квеста Александр, главная идея была в знании истории нашего города, а также в возможности почтить память тех, кто защищал Родину.

Всего было 5 этапов, это по танкам, азбуке Морзе... В целом, задумка была в связи войны и Нижнего Тагила в ней. Задания проходили в центре, на Вые, на Красном камне говорит Александр.

Участники раздавали автовладельцам наклейки с надписью «Спасибо деду за победу!», а взамен просили подать звуковой сигнал в память павших.

Фото Александра Взяткова и Натальи Шадриной

Добавим, сегодня, 9 мая, в городе состоится автопробег - порядка 60 машин стартуют от Вагонки и собираются доехать до Гальянки. Все они тематично оформлены, на крышах установлены своеобразные пушки, флаги.