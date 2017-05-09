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Мэрия Екатеринбурга не смогла довезти ветеранов ВОВ на парад: этим занимались общественники и волонтеры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга не смогла довезти ветеранов ВОВ на парад: этим занимались общественники и волонтеры (ФОТО)

9 мая 2017, 14:55Общество
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