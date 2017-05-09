Мэрия Екатеринбурга не смогла довезти ветеранов ВОВ на парад: этим занимались общественники и волонтеры (ФОТО)

5 мая, всего за несколько дней до проведения парада Победы, администрация Екатеринбурга объявила, что не сможет организовать доставку ветеранов Великой Отечественной Войны на парад, сообщают «Вечерние ведомости».

Эту функцию пришлось взять на себя различным организациям. В сопровождении ветеранов на парад участвовали общественники из организации «Май», сотрудники прокуратуры, транспортной компании, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин вместе со своими помощниками и депутат городской думы Виктор Ананьев. Помощь оказали и юнармейцы из школы №48.

Правительство Екатеринбурга объяснило сложившееся положение тем, что в этом году советы ветеранов не подали необходимых списков. Кстати, отказ от сопровождения ветеранов ВОВ случается уже не в первый раз: в прошлом году была такая же ситуация.

Общественники сами сели в машины, нашли всех, кого можно, и поехали сопровождать ветеранов. Тех, кто проживал в районе Уралмаша, организованно довезли работники транспортной компании. Других сопроводили волонтеры из различных организаций и неравнодушные жители города.

Да, накладки в праздники бывают, но организовать транспорт для 40 пожилых людей – ветеранов войны – не так уж сложно. Тем более, с каждым годом этих людей становится все меньше.

Руководитель свердловской общественной молодежной организации «Май» Гузель Аиткулова отметила, что городские власти в очередной раз показали свое отношение к истории и к людям, которые по-настоящему достойны внимания и заботы.

Фото: «Вечерние ведомости»