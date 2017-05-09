Митинг в честь 72-ой годовщины со Дня Победы прошёл на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 Мая – это праздник радости, гордости за наш народ, но вместе с тем день печали и скорби. Страшную цену заплатил наш народ за эту победу, и мы ее не забудем. Если бы все павшие на полях сражений встали и торжественным маршем прошли по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года, он продолжался бы 19 дней без остановки. И это только погибшие на фронтах, а еще были замученные в плену, павшие неизвестные солдаты. Еще были потери и в тылу, потому что здесь, в тылу, Нижний Тагил трудился, чтобы победа стала возможной и даже неизбежной сказал Глава.