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Митинг в честь 72-ой годовщины со Дня Победы прошёл на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
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Митинг в честь 72-ой годовщины со Дня Победы прошёл на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 мая 2017, 09:45Общество
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