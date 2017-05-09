Митинг в честь 72-ой годовщины со Дня Победы прошёл на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)
8 мая в Нижнем Тагиле на мемориале воинской славы горожане приняли участие в митинге, посвященному Дню Победы.
На Центральном кладбище собрались ветераны и труженики тыла, представители общественных организаций, чиновники, депутаты и священники Русской православной церкви, передает Тагильский рабочий.
Глава города Сергей Носов в своей речи отметил, что мемориал, где покоятся участники войны, является святым местом для всех жителей Нижнего Тагила.
9 Мая – это праздник радости, гордости за наш народ, но вместе с тем день печали и скорби. Страшную цену заплатил наш народ за эту победу, и мы ее не забудем. Если бы все павшие на полях сражений встали и торжественным маршем прошли по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года, он продолжался бы 19 дней без остановки. И это только погибшие на фронтах, а еще были замученные в плену, павшие неизвестные солдаты. Еще были потери и в тылу, потому что здесь, в тылу, Нижний Тагил трудился, чтобы победа стала возможной и даже неизбежной сказал Глава.
Также с речью выступил председатель городского совета ветеранов Иван Хороший.
Мы говорим слова благодарности оставшимся в живых и дожившим до сегодняшнего дня участникам Великой Отечественной войны – их в Нижнем Тагиле осталось 145 человек, еще около 4 тысяч тружеников тыла.
Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к вечному огню.
Фото: Сергей Казанцев, Тагильский рабочий
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