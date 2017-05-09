Около 9 000 тагильчан поддержали общероссийскую акцию «Бессмертный полк» в этом году (ФОТО)

9 мая в Нижнем Тагиле прошел парад Победы. Следом за колонной военной техники шел «Бессмертный полк»: тагильчане несли плакаты с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые «Бессмертный полк» вышел на парад Победы в 2013 году. Тогда 1 000 тагильчан присоединились к памятному шествию. В этом году в акции приняли участие около 9 000 человек.

Некоторые пришли на парад семьями, вместе с детьми, несмотря на пасмурную, совсем не праздничную, погоду.

Главный проспект города был занят людьми от Нижнетагильского драматического театра до кинотеатра «Родина».

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов спустился с трибуны и присоединился к памятному шествию вместе с другими тагильчанами, сообщает ИА «Все новости».

Фото: ИА «Все новости»