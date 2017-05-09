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Около 9 000 тагильчан поддержали общероссийскую акцию «Бессмертный полк» в этом году (ФОТО)
Сюжеты:
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Около 9 000 тагильчан поддержали общероссийскую акцию «Бессмертный полк» в этом году (ФОТО)

9 мая 2017, 15:35Общество
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