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Подрядчик не спешит убирать оставленные груды мусора после капитального ремонта дома в Ревде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подрядчик не спешит убирать оставленные груды мусора после капитального ремонта дома в Ревде

9 мая 2017, 10:00Общество
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