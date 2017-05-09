Подрядчик не спешит убирать оставленные груды мусора после капитального ремонта дома в Ревде

Несколько недель жители живут рядом с мусором, который оставили за собой подрядчики.

Шифер, деревянные палки, мешки и иной строительный мусор представляет угрозу для юных жителей дома. Также оставленные предметы блокируют въезд во двор и проход по тротуару.

К примеру, шифер на крыше дома был заменён несколько недель назад, но до сих пор мусор убирать за собой никто не приехал, передает MK.ru.Екатеринбург.

Фото: MK.ru.Екатеринбург