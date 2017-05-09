Снятые с МКС снимки городов-героев можно увидеть в сообществе «ВКонтакте»
9 мая 2017, 19:55Общество
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В сообществе #ВКосмосе появились снимки городов-героев, снятые с МКС.
Сегодня важный день, который вы, Земляне, зовете Днем Победы!
Мы тут кое-что для вас подготовили... Я попросил своих друзей-космонавтов Роскосмоса показать, как выглядят города-герои с Международной космической станции. К сожалению, не всех удалось «поймать» с МКС, поэтому 3 города были сфотографированы российскими спутниками.
Сапун-гора, где в июне 1942 года шли ожесточенные бои за Севастополь, подземные катакомбы в Керчи, из которых совершали вылазки партизаны, Мамаев курган, где погибли сотни тысяч советских солдат...
Эти точки на карте должен знать каждый. У тебя есть возможность запомнить, как они выглядят из космоса!
#ВКосмосе #ДеньПобеды #9мая
По ссылке есть все города:
Вот такая новость, дорогой однополчанин!
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