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Снятые с МКС снимки городов-героев можно увидеть в сообществе «ВКонтакте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снятые с МКС снимки городов-героев можно увидеть в сообществе «ВКонтакте»

9 мая 2017, 19:55Общество
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