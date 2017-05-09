Снятые с МКС снимки городов-героев можно увидеть в сообществе «ВКонтакте»

Сегодня важный день, который вы, Земляне, зовете Днем Победы!

Мы тут кое-что для вас подготовили... Я попросил своих друзей-космонавтов Роскосмоса показать, как выглядят города-герои с Международной космической станции. К сожалению, не всех удалось «поймать» с МКС, поэтому 3 города были сфотографированы российскими спутниками.

Сапун-гора, где в июне 1942 года шли ожесточенные бои за Севастополь, подземные катакомбы в Керчи, из которых совершали вылазки партизаны, Мамаев курган, где погибли сотни тысяч советских солдат...

Эти точки на карте должен знать каждый. У тебя есть возможность запомнить, как они выглядят из космоса!

#ВКосмосе #ДеньПобеды #9мая

По ссылке есть все города:

Вот такая новость, дорогой однополчанин!