Военный парад и праздничная демонстрация в честь Победы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как и вся страна, сегодня Нижний Тагил празднует великую Победу. На главной площади города перед драмтеатром состоялись военный парад и праздничная демонстрация, сообщается на официальном сайте города.

Более 70 000 тагильчан ушли на фронт в 1941-м году, чтобы защищать свою родину. Из них каждый третий не вернулся домой с войны.

Но те, кто остался, героически трудились для победы Отечества, а поэтому Нижнему Тагилу выпала особая роль – стать кузницей оружия Победы. Ведь каждый 10-й снаряд, выпущенный во врага, и каждый третий танк были изготовлены в Нижнем Тагиле.

Торжества начались в 10 часов на Театральной площади. Традиционно военный парад начала первая машина с копией Знамени Победы, водруженного в 1945-м году над Рейхстагом.

Далее проследовали парадные расчеты из военнослужащих, кадетов и курсантов клуба юных моряков. Продолжила парад техника производства УВЗ. Всего в военном параде приняли участие 12 единиц военной техники и около 650 человек.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

«Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле, 9 мая 2017 г.

«Бессмертный полк», в котором в этом году было почти 9 000 тагильчан, прошел вслед за военными. Праздничное шествие завершила традиционная демонстрация трудящихся. В ней приняли участие около 30 000 жителей города, работающих на различных предприятиях.