10 тыс. тагильчан прошли в составе «Бессмертного полка» на параде Победы (ВИДЕО)

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нижнем Тагиле. В 2018 году 10 тыс. человек присоединились к акции.

Плакаты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, пронесли тагильчане на параде Победы 9 Мая.

К акции «Бессмертный полк» присоединился мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Впервые акция прошла в Нижнем Тагиле в 2013 году и собрала 1 тыс. человек. В 2017 году в общероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие более 9 тыс. жителей Нижнего Тагила.