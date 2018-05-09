10 тыс. тагильчан прошли в составе «Бессмертного полка» на параде Победы (ВИДЕО)
9 мая, 11:15Общество
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10 тыс. участников акции «Бессмертный полк» прошли по главной улице Нижнего Тагила 9 Мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нижнем Тагиле. В 2018 году 10 тыс. человек присоединились к акции.
Плакаты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, пронесли тагильчане на параде Победы 9 Мая.
К акции «Бессмертный полк» присоединился мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
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Фото: ИА «Все новости»
Впервые акция прошла в Нижнем Тагиле в 2013 году и собрала 1 тыс. человек. В 2017 году в общероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие более 9 тыс. жителей Нижнего Тагила.
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Фото: «СетиТагила» / «Тагильский рабочий»
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