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10 тыс. тагильчан прошли в составе «Бессмертного полка» на параде Победы (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 тыс. тагильчан прошли в составе «Бессмертного полка» на параде Победы (ВИДЕО)

9 мая, 11:15Общество
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