Детский омбудсмен Свердловской области предложил выплачивать сиротам стипендии

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, предложил выплачивать детдомовцам стипендии.

Свое предложение Мороков аргументирует тем, что из-за отсутствия карманных денег воспитанники детских домов выделяются на фоне «домашних детей». Это оказывает давление на ребенка, что может привести его к совершению преступлений ради денег.

Мороков считает, что стипендии, аналогичные тем, которые получают кадеты суворовских училищ, поспособствуют решению проблемы. Омбудсмен утверждает, что выплаты не нанесут сильного удара по бюджету, поскольку воспитанников детских домов и социальных учреждений становится меньше, передает «УралИнформБюро».



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