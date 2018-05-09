+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +11
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Двор дома в Нижнем Тагиле заливает канализационными стоками (ВИДЕО)

9 мая 2018, 07:35Добавить новость
город,жкх,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,пархоменко,стоки,канализация,затопление,Тагилстроевский район
Жители одного из дворов Нижнего Тагила на протяжении 6 лет вынуждены наблюдать, как их дома подтапливают канализационные стоки. Никто из администрации района, города или экстренных служб не может помочь жильцам.

Жилой двор по улице Пархоменко, 160 на протяжении 6 лет заливает канализационными стоками от четырех домов частного сектора по улице Красных Партизан. Особенно запах фекалий усиливается в снежную или дождливую погоду.

Жильцы обращались в администрацию Тагилстроевского района, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, но никто так и не захотел помочь. В 2015 году жители в доме организовали ТСЖ и начали благоустраивать свой двор, но и эти усилия оказались напрасными, сообщает «Тагил-ТВ».

Дома продолжает затапливать содержимое канализаций, факты зафиксированы, но никаких решений на данный момент не принято.


Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Произошла коммунальная авария? Хотите пожаловаться на управляющую компанию? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Штормовое предупреждение объявлено на 9 мая в Свердловской области
вчера, 22:25
0 2
Весенние субботники прошли в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
4 мая, 06:35
0 0
Выброс ядовитого газа зафиксирован в Екатеринбурге 10 апреля
10 апреля, 23:35
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 22
Подписаться на новости