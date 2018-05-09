Двор дома в Нижнем Тагиле заливает канализационными стоками (ВИДЕО)

Жилой двор по улице Пархоменко, 160 на протяжении 6 лет заливает канализационными стоками от четырех домов частного сектора по улице Красных Партизан. Особенно запах фекалий усиливается в снежную или дождливую погоду.



Жильцы обращались в администрацию Тагилстроевского района, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, но никто так и не захотел помочь. В 2015 году жители в доме организовали ТСЖ и начали благоустраивать свой двор, но и эти усилия оказались напрасными, сообщает «Тагил-ТВ».



Дома продолжает затапливать содержимое канализаций, факты зафиксированы, но никаких решений на данный момент не принято.





Видео: «Тагил-ТВ»