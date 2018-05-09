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Новости Нижнего Тагила

Подростки-инвалиды по слуху продают сувениры с символами Победы на улицах Омска ФОТО

9 мая 2018, 11:22Добавить новость
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Накануне Дня Победы на улицах Омска можно встретить молодых людей, торгующих сувенирами с символикой 9 Мая.
 Корреспондентам ИА «Город55» удалось пообщаться с двумя подростками, торгующими на улицах Омска сувенирами в символикой ДП. Ребята дали понять, что они глухие, общение происходило посредством смартфонов. Парни рассказали, что им 19 и 17 лет, живут они в Омске и учатся в одной из адаптивных школ-интернатов для глухих. Оба увлекаются легкой атлетикой. Несмотря на глухоту, ребята уже неделю ходят по улицам и предлагают водителям купить сувениры к празднику по цене 100 рублей за штуку. К каждому сувениру прикреплена этикетка:

  Добрый день! Я инвалид по слуху. Я не попрошайничаю. Продаю для того, чтобы выжить.
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Парни рассказали, что работают они с раннего утра до вечера либо пока не распродадут товары, с перерывом на учебу. Сувениры они делают сами или заказывают через интернет. По их словам, прибыль составляет до 4 тысяч в день, половину этих денег они отдают «главному». На вопрос, не заставляет ли «главный» инвалидов работать, они ответили отрицательно, но отказались дать журналистам контакты куратора.


Кроме них в Омске такими же продажами занимаются еще 7 человек.

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