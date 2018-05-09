Курсанты УрЮИ не были отпущены на похороны погибшей под Нижним Тагилом сокурсницы

На похоронах погибшей под Нижним Тагилом курсантки института МВД присутствовали только 10 человек из числа близких людей и курсовой офицер. Остальных курсантов УрЮИ на похороны не отпустили.
Ранее под Нижним Тагилом в ДТП погибла курсантка института МВД в Екатеринбурге.
Знавшие погибшую однокурсники изъявили желание присутствовать на похоронах, но от учебного заведения поехали только 10 самых близких людей и курсовой офицер.
Руководство ВУЗа пояснило, что невозможно было отпустить всех желающих поехать проститься с бывшей студенткой 4 курса, особенно в преддверии подготовки к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы.
Личный состав института в установленном порядке примет участие по охране общественного порядка 9 мая 2018 года в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в городе Екатеринбурге и выполнит поставленные задачи, -- пояснили журналистам в руководстве института МВД.