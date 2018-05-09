Паломники преодолеют 700 километров пешком до Екатеринбурга в память о Романовых

Старт крестному ходу будет дан 2 июня. Он посвящен столетию со дня расстрела Романовых – Николая II и его семьи. Начнется шествие в Тобольске. Туда император был сослан после отречения. В Екатеринбург участники крестного хода прибудут 14 июля, пишет «МК Екатеринбург».