Паломники преодолеют 700 километров пешком до Екатеринбурга в память о Романовых
9 мая, 17:55Общество
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Верующие из России и Белоруссии собираются преодолеть 700 километров из Тобольска в Екатеринбург пешком.
Сюжеты: Екатеринбург
Старт крестному ходу будет дан 2 июня. Он посвящен столетию со дня расстрела Романовых – Николая II и его семьи. Начнется шествие в Тобольске. Туда император был сослан после отречения. В Екатеринбург участники крестного хода прибудут 14 июля, пишет «МК Екатеринбург».
В апреле верующие прошли от станции Шарташ в Екатеринбурге, куда прибыла императорская семья, до Храма-на-Крови.
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