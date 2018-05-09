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Паломники преодолеют 700 километров пешком до Екатеринбурга в память о Романовых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Паломники преодолеют 700 километров пешком до Екатеринбурга в память о Романовых

9 мая, 17:55Общество
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