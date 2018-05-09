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Новости Нижнего Тагила

Торжественный митинг и Парад Победы состоялись на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 мая 2018, 16:30Добавить новость
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В День Победы в Нижнем Тагиле состоялись праздничные мероприятия. В Дзержинском районе города в 15:00 стартовала районная манифестация.

С 15:00 военные колонны и трудовые коллективы под торжественную музыку двинулись от площади ДК им. И.В. Окунева. В руках у людей на торжественном митинге были знамёна и флаги.

Жители Вагонки, пришедшие на Парад Победы в качестве зрителей, расположились вдоль улиц. 

Горожане приветствовали участников главного Парада, многие пришли целыми семьями. В руках у жителей Вагонки были воздушные шары, а у некоторых – фотографии родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Шествие завершилось на площади Славы, где участники Парада возложили венки к мемориалу. На торжественном собрании с поздравлениями в честь 73-й годовщины выступили глава города Сергей Носов, представители УВЗ, общественных организаций, образовательных учреждений района. Почётные места на митинге заняли ветераны.

 

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. Вскоре состоялось торжественное награждение отличившихся тагильчан. После митинга горожан пригласили принять участие в праздничной программе.


 

Мэр города Сергей Носов после торжественного мероприятия пообщался с тагильчанами.

 

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