Подростки-инвалиды по слуху продают сувениры с символами Победы на улицах Омска ФОТО

Корреспондентам ИА «Город55» удалось пообщаться с двумя подростками, торгующими на улицах Омска сувенирами в символикой ДП. Ребята дали понять, что они глухие, общение происходило посредством смартфонов. Парни рассказали, что им 19 и 17 лет, живут они в Омске и учатся в одной из адаптивных школ-интернатов для глухих. Оба увлекаются легкой атлетикой. Несмотря на глухоту, ребята уже неделю ходят по улицам и предлагают водителям купить сувениры к празднику по цене 100 рублей за штуку. К каждому сувениру прикреплена этикетка:

Парни рассказали, что работают они с раннего утра до вечера либо пока не распродадут товары, с перерывом на учебу. Сувениры они делают сами или заказывают через интернет. По их словам, прибыль составляет до 4 тысяч в день, половину этих денег они отдают «главному». На вопрос, не заставляет ли «главный» инвалидов работать, они ответили отрицательно, но отказались дать журналистам контакты куратора.