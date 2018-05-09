+10
Свердловская область
Нижний Тагил
+10
вечер: +9
ночь: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Столкновение мигрантов и полицейских произошло в Ревде из-за очереди в ОУФМС

9 мая 2018, 13:45Добавить новость
Свердловская область,Ревда,мигранты,полицейские,столкновение
8 мая возле миграционного центра в Ревде произошло столкновение мигрантов и сотрудников полиции.

Полицейских вызвали в связи с тем, что мигранты собрались у здания ОФМС и не хотели расходиться. Иностранные граждане начали стучать в двери и окна здания.

По словам собравшихся, у них не приняли документы, и они двое суток ждут своей очереди. В отделе УФМС сообщили, что никто из мигрантов не пострадал, но объяснить, почему сотрудники отдела не могут принять всех, не смогли, пишет Ura.ru.

Екатеринбургский депутат Госдумы предложил выдавать трудовым мигрантам браслеты с чипами.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , ,

Читайте также:

Штраф 17,5 млн рублей назначен уральской фирме за постановку на учёт 250 мигрантов
4 мая, 07:30
0 0
Мошенники предлагают жителям Ревды деньги за оформление банковских карт (ФОТО)
16 апреля, 09:00
0 1
Братья-таджики задержаны в Екатеринбурге за подделку миграционных документов (ФОТО)
30 марта, 09:05
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 92
Сейчас на сайте 3912 гостей и 19 пользователей
Подписаться на новости