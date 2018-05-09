Столкновение мигрантов и полицейских произошло в Ревде из-за очереди в ОУФМС
9 мая, 13:45Общество
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8 мая возле миграционного центра в Ревде произошло столкновение мигрантов и сотрудников полиции.
Полицейских вызвали в связи с тем, что мигранты собрались у здания ОФМС и не хотели расходиться. Иностранные граждане начали стучать в двери и окна здания.
По словам собравшихся, у них не приняли документы, и они двое суток ждут своей очереди. В отделе УФМС сообщили, что никто из мигрантов не пострадал, но объяснить, почему сотрудники отдела не могут принять всех, не смогли, пишет Ura.ru.
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