Тагильчане почтили память погибших в авиакатастрофе 25-летней давности (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 9 мая вспомнили тех, кто погиб в авиакатастрофе 1993-го года на Театральной площади города.
Со дня трагедии прошло 25 лет. Днём 9 мая 1993 года самолёт як-52 пролетал слишком низко над землёй и упал на Театральную площадь, прямо в толпу людей. 19 человек погибли.
Каждый год родственники погибших и неравнодушные тагильчане приносят цветы к месту трагедии.
Сергей Носов также пришёл к монументу, чтобы почтить память погибших тагильчан, выразить соболезнования их родственникам.
В первую очередь, мы скорбим и выражаем соболезнования родственникам погибших. Мы помним об этой трагедии. И эта память должна быть гарантией, что подобное не повторится, -- сказал Сергей Носов.
Видео: «Тагил-ТВ»