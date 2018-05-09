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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане почтили память погибших в авиакатастрофе 25-летней давности (ВИДЕО)

9 мая 2018, 18:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,Россия,Свердловская область,смерть,як-52,1993,самолет,авиакатастрофа
В Нижнем Тагиле 9 мая вспомнили тех, кто погиб в авиакатастрофе 1993-го года на Театральной площади города.

Со дня трагедии прошло 25 лет. Днём 9 мая 1993 года самолёт як-52 пролетал слишком низко над землёй и упал на Театральную площадь, прямо в толпу людей. 19 человек погибли.

Каждый год родственники погибших и неравнодушные тагильчане приносят цветы к месту трагедии.

Сергей Носов также пришёл к монументу, чтобы почтить память погибших тагильчан, выразить соболезнования их родственникам.

 

В первую очередь, мы скорбим и выражаем соболезнования родственникам погибших. Мы помним об этой трагедии. И эта память должна быть гарантией, что подобное не повторится, -- сказал Сергей Носов.

 

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