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Торжественный митинг и Парад Победы состоялись на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торжественный митинг и Парад Победы состоялись на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

9 мая, 16:30Общество
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