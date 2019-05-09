Куйвашев, Цуканов и Бабушкина почтили память героев ВОВ в Екатеринбурге

Традиционное для Дня Победы мероприятие прошло у Вечного огня на Широкореченском военно-мемориальном комплексе утром 9 мая. Участники мероприятия с георгиевскими ленточками на груди совершили торжественное возложение цветов, среди первых лиц были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие известные деятели региона. Алые гвоздики и мемориальные венки были размещены у Вечного огня.