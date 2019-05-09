Пинаев возложил цветы в память о погибших в авиакатастрофе тагильчанах

26 лет прошли со дня трагедии, в которой погибли 19 тагильчан. Тогда во время празднования Дня победы самолет Як-52 упал в толпу людей.

Каждый год 9 мая родственники и близкие погибших приносят цветы к мемориалу. Владислав Пинаев также пришел к памятнику, чтобы вместе со всеми возложить цветы, почтить память и выразить соболезнования. На церемонии также присутствовал вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, депутат Законодательного собрания региона Михаил Ершов, гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и другие официальные лица.