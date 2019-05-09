Пинаев возложил цветы в память о погибших в авиакатастрофе тагильчанах
Сегодня, 09:44ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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9 мая глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возложил цветы к памятнику жителям города, которые погибли в авиакатастрофе 1993 года.
Сюжеты: День Победы — 2019, Нижний Тагил
26 лет прошли со дня трагедии, в которой погибли 19 тагильчан. Тогда во время празднования Дня победы самолет Як-52 упал в толпу людей.
Каждый год 9 мая родственники и близкие погибших приносят цветы к мемориалу. Владислав Пинаев также пришел к памятнику, чтобы вместе со всеми возложить цветы, почтить память и выразить соболезнования. На церемонии также присутствовал вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, депутат Законодательного собрания региона Михаил Ершов, гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и другие официальные лица.
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