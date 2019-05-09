Свердловские следователи допросили депутата Дмитрия Ионина
Депутата Госдумы Дмитрия Ионина пригласили в СУ СК по Свердловской области на допрос по делу о стрельбе из автомата в Камышлове, пишет РБК.
Допрос длился четыре часа, как позже пояснил депутат, ему удалось во время беседы со следователем обозначить проблему обманутых дольщиков, ради которых он и приехал в Камышлов.
На допросе Ионин написал заявление, в котором попросил не применять к нему депутатский иммунитет. Также он предоставил охолощенный автомат, из которого стрелял в Камышлове. Депутат пояснил, что приобрел оружие для юнармейцев и предъявил следователю документы на автомат.
На своей странице в соцсети Ионин после допроса написал, что следователь попросил его предоставить документы по обманутым дольщикам из Камышлова.
Напомним, что скандал вокруг Ионина разразился после появления в сети видео, где он стреляет из автомата. Спустя несколько дней ряд СМИ опубликовал записи, где Ионин общается с правоохранителями после стрельбы. На записи депутат заявляет, что полицейские действуют с подачи экс-начальника ОВД Камышлова.