Свердловские следователи допросили депутата Дмитрия Ионина

Допрос длился четыре часа, как позже пояснил депутат, ему удалось во время беседы со следователем обозначить проблему обманутых дольщиков, ради которых он и приехал в Камышлов.

На допросе Ионин написал заявление, в котором попросил не применять к нему депутатский иммунитет. Также он предоставил охолощенный автомат, из которого стрелял в Камышлове. Депутат пояснил, что приобрел оружие для юнармейцев и предъявил следователю документы на автомат.

На своей странице в соцсети Ионин после допроса написал, что следователь попросил его предоставить документы по обманутым дольщикам из Камышлова.