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В Нижнем Тагиле ожидаются град, ливни и шквалистый ветер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Нижнем Тагиле ожидаются град, ливни и шквалистый ветер

Сегодня, 20:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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