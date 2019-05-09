В Нижнем Тагиле ожидаются град, ливни и шквалистый ветер
Сегодня, 20:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле 9 и 10 мая в некоторых районах города пройдут ливни и крупный град. Также при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает ЕДДС города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обилие осадков может привести к дождевому паводку, затоплению территорий и дорог. Шквалистый ветер может спровоцировать падение деревьев.
При возникновении чрезвычайных ситуация тагильчане могут обратиться за помощью по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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