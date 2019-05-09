Военный парад в честь годовщины Великой Победы прошел в Екатеринбурге
В честь 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге состоялся военный парад, участие в котором приняли ветераны, труженики тыла, военные и колонна «Бессмертного полка», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Военный парад открыли ветераны Великой Отечественной войны, которые проехали по площади 1905 года. В их числе был председатель совета ветеранов региона Юрий Кравченко; полковник в отставке Дмитрий Суворов, который в 1944 году первый вошел в Москву во время наступления Красной Армии; майор в отставке Михаил Числов, генерал-майор в отставке Юрий Судаков.
Командовал военным парадом генерал-майор Евгений Поплавский. Принимал парад командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
На трибуне наблюдали за парадом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.
По площади прошли лучшие солдаты, сержанты, офицеры, генералы Центрального военного округа, а также десантники, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов.
Колонну возглавляла военная техника: нижнетагильский танк Т-34, мотоциклетный взвод, уникальная артиллерийская система 2С23 «Нона-СВК», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», мотовездеходы, УАЗ «Пикап», «Уралы» с зенитными установками, специальные транспортные средства с многофункциональным беспилотным комплексом «Орлан».
По центральным улицам Екатеринбурга прошла колонна «Бессмертного полка», которая в этом году включает в себя более 150 тысяч человек.
После парада состоялся плац-концерт сводного военного оркестра и роты почетного караула Центрального военного округа.
Глава региона Евгений Куйвашев поблагодарил ветеранов и военнослужащих и поздравил свердловчан.
Уважаемые ветераны! Мы навсегда в неоплатном долгу перед вами. Вы подарили нам право жить свободно и счастливо, гордиться своей страной. Наш долг сохранить и приумножить это достояние для потомков. Именно поэтому мы всегда будем хранить и передавать нашим детям память о Великой Отечественной войне, сказал Куйвашев.