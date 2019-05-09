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Военный парад в честь годовщины Великой Победы прошел в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Buc 4718 2019491354

Военный парад в честь годовщины Великой Победы прошел в Екатеринбурге

Сегодня, 17:32ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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